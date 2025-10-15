Semana de la Responsabilidad Social concluye con enfoque en pymes y sostenibilidad

Durante la jornada final, Sumarse y la Cámara de Comercio destacaron la importancia de que las micro, pequeñas y medianas empresas integren la sostenibilidad en su gestión.

Con un llamado a fortalecer el liderazgo sostenible en el sector empresarial, concluyó la Semana de la Responsabilidad Social organizada por Sumarse.

La jornada final estuvo dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que participaron en un encuentro de networking denominado “Zoom al éxito sostenible”, donde se compartieron herramientas para impulsar la innovación, el liderazgo y el uso de la inteligencia artificial como aliados del desarrollo sostenible.

Durante el evento, se destacó que la responsabilidad social empresarial (RSE) ha pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad estratégica para las empresas panameñas.

“Hoy buscamos que las pymes sean parte activa de la responsabilidad social. Ser responsable no solo implica comprometerse con la empresa, sino con el país”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias.

La Cámara de Comercio reiteró su compromiso de integrar la sostenibilidad como eje transversal del desarrollo empresarial, promoviendo alianzas que fortalezcan la productividad, la innovación y el bienestar social.

La Semana de la Responsabilidad Social incluyó talleres, conferencias y espacios de intercambio para fomentar prácticas sostenibles en distintos sectores.

Con 14 años de trayectoria, esta iniciativa busca consolidar una cultura empresarial que combine la rentabilidad con el impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.

Información de Joseline Mosquera