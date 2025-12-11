Moradores del Hatillo de Coclé piden al Gobierno construir un acueducto tras un mes sin agua

Además, denunciaron que algunos propietarios de tierras cierran los pozos , impidiendo que las familias accedan al agua.

Coclé/La comunidad del Hatillo, en el corregimiento de Las Minas, a unos 20 minutos del área urbana de Penonomé, en la provincia de Coclé, cumple más de un mes sin suministro de agua potable, según denunciaron sus residentes.

Los moradores explicaron que se abastecían de un pozo privado, pero en las últimas semanas han enfrentado múltiples dificultades para acceder al recurso.

En repetidas ocasiones, la comunidad ha solicitado a las autoridades la construcción de un acueducto que garantice el suministro constante de agua. Este martes se realizó una reunión en la zona, donde se espera avanzar hacia la ejecución de un proyecto definitivo.

Una de las residentes confirmó que llevan más de un mes sin agua:

“Un mes, sí. Yo tengo que pararme en la madrugada a recoger agua para tener en mi casa para tomar y fregar. Doy gracias a Dios porque donde vivo tengo una quebrada para lavar y esa agua está limpia”, relató María Santana, una de las residentes afectadas.

Otros moradores señalaron la falta de respuesta institucional:

"La Defensoría también tiene conocimiento y ni siquiera han hecho presencia. El agua es prioridad, sin agua no se puede vivir. Es preocupante que, a menos de 20 minutos de Penonomé, estemos en estas condiciones, buscando agua en los ríos”, expresó otro de los moradores.

Además, denunciaron que algunos propietarios de tierras cierran los pozos, impidiendo que las familias accedan al agua.

Esta es la segunda vez que TVN Noticias visita la comunidad. El representante de corregimiento informó que se están realizando las gestiones necesarias, aunque reconoció que el avance depende de procesos burocráticos. Hizo un llamado al Gobierno Central para que se construya lo antes posible un acueducto, ya que las familias continúan enfrentando serias dificultades para obtener agua potable.

