MEF pide a Contraloría auditar municipios y juntas comunales que han recibido transferencias de este Gobierno

Recientemente salió a la luz pública que más de una docena de municipios del país recibieron fondos adicionales del MEF durante diciembre de 2024 y lo que va de este año.

Ciudad de Panamá/Días después, y en medio de los cuestionamientos por las transferencias que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría realizaron a más de una docena de juntas comunales y varios municipios del país, la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, anunció este viernes que iniciará auditorías financieras integrales a todos los municipios, juntas comunales y consejos provinciales que hayan recibido transferencias estatales desde julio de 2024.

Esto responde a una solicitud formal del MEF, dirigido por el ministro Felipe Chapman. “El MEF ha solicitado a esta entidad la realización de auditorías sobre todos los recursos transferidos a municipios, juntas comunales y consejos provinciales, incluyendo partidas, subsidios y demás fondos estatales desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha”, se lee en el comunicado emitido por la Contraloría.

El contralor confirmó que ya se activó el proceso para emitir las resoluciones que permitirán comenzar la fiscalización de inmediato. En el comunicado se precisa que “ha iniciado el proceso para emitir las resoluciones correspondientes que permitirán poner en marcha de inmediato las auditorías financieras integrales requeridas”.

El MEF, de acuerdo con la Contraloría, también pidió el desarrollo de nuevas herramientas para reforzar la vigilancia del gasto. Según el documento, el ministerio solicitó “la elaboración de nuevos lineamientos, métodos y sistemas contables que fortalezcan el control del gasto público y mejoren los mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos locales”.

En tanto, la Contraloría reiteró que el objetivo central de la institución es proteger los fondos públicos asignados a las comunidades. “Nuestro propósito es claro: proteger los recursos del Estado, garantizar la trazabilidad de cada balboa público y asegurar que los fondos destinados a las comunidades se utilicen correctamente y en beneficio de la ciudadanía”.

Recientemente salió a la luz pública que más de una docena de municipios del país recibieron fondos adicionales del MEF durante diciembre de 2024 y lo que va de este año, recursos que fueron refrendados por la Contraloría General de la República en un lapso de dos a tres días, según registros oficiales. Ello, pese a los cuestionamientos que el actual Gobierno hizo, en su momento, a la administración pasada, que repartió fondos a los gobiernos locales sin mayores controles.

La decisión se da en un contexto de creciente escrutinio nacional sobre el uso de recursos municipales y de juntas comunales, especialmente en transferencias realizadas al inicio de nuevas administraciones.