Refuerzan operativos viales y de seguridad en zonas acuáticas de Coclé

Ante este escenario, la Dirección de Operaciones del Tránsito desplegó agentes en diversos puntos estratégicos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir accidentes, sobre todo aquellos con consecuencias fatales.

Penonomé, Coclé/Como es tradicional en el inicio del nuevo año, cientos de panameños acudirán este 1 de enero de 2026 a playas, ríos y balnearios en distintos puntos del país, incluyendo la provincia de Coclé, donde se espera que se registre una alta afluencia de visitantes.

Ante este escenario, la Dirección de Operaciones del Tránsito desplegó agentes en diversos puntos estratégicos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir accidentes, sobre todo aquellos con consecuencias fatales.

El encargado de la Dirección de Operaciones de Tránsito en Coclé, Adolfo Pérez, reiteró el llamado a los conductores a designar un conductor responsable, respetar los límites de velocidad y mantener precaución al trasladarse con niños y adolescentes, tanto en carretera como en áreas recreativas.

Te podría interesar: Caja de Seguro Social lanza convocatoria para contratar a 15 médicos especialistas a nivel nacional

Las autoridades también informaron que se mantiene presencia policial en playas, ríos y balnearios de la provincia, como parte de los operativos preventivos, con la finalidad de brindar seguridad a bañistas y visitantes, incluidos turistas nacionales y extranjeros.

Estos operativos buscan no solo reforzar la seguridad vial, sino también promover una convivencia responsable en los espacios públicos, en momentos en que los accidentes de tránsito han mostrado un incremento en los últimos días en Coclé.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a disfrutar de manera sana y responsable, cumpliendo las normas de tránsito y las recomendaciones de seguridad, para evitar hechos lamentables durante las celebraciones de inicio de año.

Con información de Nathali Reyes