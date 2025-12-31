Globos de los deseos: tradición que eleva sueños, pero también riesgos

En Panamá existe una regulación sobre el uso de este tipo de efectos pirotécnicos, que suelen parecer inofensivos y por ello se distribuyen en grandes cantidades.

Ciudad de Panamá/Panamá se ha sumado a la tradición milenaria de elevar los deseos al cielo mediante globos de papel impulsados por una llama viva, una práctica que, aunque simbólica y atractiva, representa riesgos importantes para la seguridad y el ambiente.

Estos artefactos pirotécnicos, conocidos como globos de los deseos, pueden recorrer largas distancias antes de apagarse, lo que ha provocado en el pasado incendios por su manipulación inadecuada. Autoridades advierten que el peligro no solo se limita a áreas residenciales, sino también a sembradíos y zonas boscosas.

“El riesgo a un incendio, ya sea en una residencia, en una siembra o en un bosque, también crea peligros o contaminación aérea, ya que las cenizas, una vez eso cae, también influyen y debemos considerarlo como contaminación, porque al momento en que se activa no sabemos dónde va a caer”, indicó Josué Cabrera, sargento de Dinasepi.

En Panamá existe una regulación sobre el uso de este tipo de efectos pirotécnicos, que suelen parecer inofensivos y por ello se distribuyen en grandes cantidades. Sin embargo, las autoridades insisten en que antes de adquirirlos, las personas deben verificar que cumplan con las medidas de seguridad establecidas.

“Si la persona no sabe utilizar el globo, al momento que se activa la llama, no es que va a crear los vapores y se va a elevar automáticamente. Debemos contemplar que esto requiere una manipulación muy responsable, porque incluso si no se eleva lo suficiente, en el poco perímetro que recorra puede crear un incidente de riesgo”, explicó el sargento Cabrera.

Los globos de los deseos no son los únicos artículos pirotécnicos que representan un peligro. Otros productos que muchos padres consideran inofensivos, como las estrellitas y las cebollitas, también pueden causar quemaduras, especialmente en menores de edad.

De acuerdo con registros históricos, los globos de los deseos fueron creados hace aproximadamente 1,800 años como lámparas flotantes utilizadas con fines militares y de señalización. Con el paso del tiempo, esta práctica se popularizó y se incorporó a festivales y celebraciones tradicionales en países orientales, hasta extenderse a distintas partes del mundo.

Con información de Jocelyn Mosquera