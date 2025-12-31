Bajan los homicidios, pero sube la violencia doméstica, advierte informe de Seguridad

Rendición de cuentas en Colón resalta baja en homicidios / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
31 de diciembre 2025 - 18:52

Colón/El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, presentó este jueves su rendición de cuentas en la sede de la Policía Nacional, en la provincia de Colón, donde abordó los principales resultados en materia de seguridad durante el año 2025, en comparación con el 2024.

Durante el informe se analizaron las cifras de homicidios a nivel nacional, así como los avances en temas migratorios relacionados con la deportación y expulsión de migrantes.

También se destacó la reducción de hurtos en distintas modalidades y se señaló como un aspecto preocupante el incremento de los casos de violencia doméstica.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, calificó el balance del año como positivo para los estamentos de seguridad y resaltó la disminución de los hechos violentos en el país.

“Al día de hoy tenemos 5% menos homicidios del año pasado y estamos cerrando el año. Por lo que veo, el momento con un homicidio menos en Colón. Tenemos una disminución de homicidios en comparación con el año pasado, que tuvimos 121 homicidios; este año tenemos 116”, señaló Fernández.

En cuanto a las proyecciones para el 2026, tanto el ministro Ábrego como el director de la Policía coincidieron en que se reforzará la dotación de recursos a todos los estamentos de seguridad, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

De acuerdo con las cifras presentadas, la provincia de Colón cerró el año 2025 con 110 hechos de homicidio, lo que representa una reducción frente a los 115 registrados en 2024.

Con información de Nestor Delgado

