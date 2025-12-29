Homicidio en San Isidro, Cativá: tercer hecho violento en menos de 48 horas en Colón

Colón/Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a tiros la noche del domingo en una de las veredas de la comunidad de San Isidro, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba en la puerta de su residencia cuando varios individuos armados se le acercaron y, sin mediar palabras, le efectuaron múltiples disparos con arma de fuego.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital Manuel Amador Guerrero, donde minutos después de su ingreso los médicos dictaminaron su fallecimiento.

Al lugar del hecho acudieron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena para preservar evidencias. Asimismo, personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Con este caso, suman tres los homicidios registrados en menos de 48 horas en la provincia de Colón, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

Ayer se informó que un hombre murió y otro resultó herido cuando desconocidos les dispararon mientras hacían labores de soldadura en una vivienda en la comunidad La Medalla Milagrosa.

Con información de Néstor Delgado