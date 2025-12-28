Un muerto y un herido de bala en Colon

Colón/Un muerto y un herido fue el saldo de un ataque directo perpetrado por dos desconocidos que sin mediar palabras y con el rostro cubierto llegaron a una vivienda en la comunidad de La Medalla Milagrosa, corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

Las víctimas realizaban trabajos de soldadura en la vivienda cuando fueron atacados.

Tras el hecho, un hombre de 40 años fue llevado al hospital Manuel Amador Guerrero, pero llegó sin signos vitales.

Otro hombre resultó herido y su condición se mantiene bajo reserva.

Al lugar llegó personal del Ministerio Público y la Policía Nacional para realizar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.

Residentes del área manifestaron estar preocupados por este tipo de hechos violentos.

Con información de Néstor Delgado