CSS informa sobre proceso penal que involucra a miembro de su Junta Directiva

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó al país sobre la existencia de un proceso penal en el que se señala a un miembro de su actual Junta Directiva, relacionado con una investigación por el presunto delito de peculado agravado.

De acuerdo con el comunicado oficial, la CSS aclaró que dicho proceso no es en perjuicio de la institución y que se trata de una situación de carácter estrictamente personal, sin relación alguna con las actuaciones, decisiones o funciones de la Caja de Seguro Social ni de su Junta Directiva como órgano colegiado.

La entidad también precisó que este caso no representa los valores ni los principios que rigen a la institución, reiterando su compromiso con la transparencia y el respeto al marco legal vigente.

La CSS aseguró que continuará actuando de manera responsable, preservando la estabilidad institucional y manteniendo la confianza de la ciudadanía.

