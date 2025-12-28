Instalan segundo puente peatonal del intercambiador de Chitré

Chitré, Herrera/Este domingo 28 de diciembre se instaló el segundo puente peatonal como parte de los trabajos finales del intercambiador de Chitré, una obra clave que beneficiará a las provincias de Herrera y Los Santos.

El proyecto, que inició hace nueve años, se encuentra en su fase final con labores como la colocación del puente peatonal, remoción de postes que obstaculizan la vía, señalización por parte de las autoridades de tránsito y trabajos de limpieza.

Todo indica que el próximo 31 de diciembre concluirá la larga espera de los conductores que a diario se trasladan desde Los Santos hacia Chitré y enfrentan constantes tranques, con la apertura del túnel, última etapa del intercambiador.

Diana Batista, directora regional de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en Herrera, dijo que ya van a entrar al proceso de educación vial y se colocarán las señalizaciones correspondientes.

Por su parte, Manuel Rodríguez, supervisor regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Herrera, manifestó que una vez la obra esté habilitada se dará aviso a la población

Con información de Eduardo Javier Vega