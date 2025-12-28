Presidente Mulino analiza reconstrucción como patrimonio del monumento a la comunidad china tras su demolición

El mandatario señaló que “no hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján (refiriéndose a Stefany Dayan Peñalba)”, al derribar la estructura, añadiendo que es “imperdonable semejante acto de irracionalidad”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció este domingo 28 de diciembre tras la demolición del monumento erigido en homenaje a la presencia china en Panamá, ubicado en el mirador del Puente de las Américas, hecho ocurrido la noche del sábado.

El mandatario señaló que “no hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján (refiriéndose a Stefany Dayan Peñalba)”, al derribar la estructura, añadiendo que es “imperdonable semejante acto de irracionalidad”.

Mulino subrayó que la comunidad china es tradicional en el país, con generaciones establecidas en Panamá, y que “merece todo nuestro respeto”, por lo que consideró que debe iniciarse una investigación inmediata ante estas acciones. Horas más tarde, dio a conocer que se encontraba coordinando con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, para ver la posibilidad de reconstruir este monumento vía Patrimonio Histórico.

"Esto no deja de lado la responsabilidad legal de la alcaldesa", aclaró. La polémica se intensificó en redes sociales, donde circularon diversos videos que mostraban maquinaria pesada derribando el monumento, generando múltiples reacciones por parte de la ciudadanía y distintos sectores sociales.

Posteriormente, la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba emitió un comunicado acompañado de fotografías, en el que justificó la acción al indicar que el monumento presentaba un riesgo estructural, razón por la cual se optó por su remoción preventiva. Aseguró que la decisión se basó exclusivamente en criterios técnicos y de seguridad.

Destacó que, según la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC), la estructura mostraba deterioro visible, con bases corroídas, grietas y zonas inestables, lo que representaba un riesgo para visitantes y turistas.

No obstante, la Comunidad China en Panamá cuestionó la actuación municipal: "Luego de la reunión sostenida en el mes de marzo, en donde representantes de la comunidad china solicitaron la renovación y presentaron la propuesta de mantenimiento, no ha recibido más respuesta de la alcaldesa... ¡Hasta esta noche!", expresaron en un pronunciamiento.

Al lugar de los hechos acudió la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, junto a miembros de la Asociación China en Panamá, algunos de los cuales recogieron parte de los escombros del monumento.