Homicidios no ceden: hombres jóvenes siguen siendo las principales víctimas en un leve aumento

El 87 % de los homicidios se cometió con armas de fuego (470 casos), confirmando que el acceso y uso de este tipo de armas sigue siendo el principal factor de letalidad en el país

Panamá registró 540 homicidios entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un aumento del 1 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 537 casos, de acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público Informe-Estadistico-de-Victimas.

Aunque el incremento leve a nivel nacional, el comportamiento del delito muestra concentración geográfica, picos mensuales definidos y un impacto desproporcionado en hombres jóvenes.

Meses más violentos

Julio y septiembre fueron los meses más violentos del año, con 60 homicidios cada uno, concentrando juntos el 22 % del total nacional. Les siguen mayo, con 55 víctimas, y enero, con 51. En contraste, abril registró la menor cantidad de casos (38).

El informe también revela que la violencia homicida se mantiene focalizada en la provincia de Panamá con 238 casos, le sigue Colón, con 107 víctimas (20 %), y San Miguelito, con 94 homicidios (17 %). Estas tres áreas acumulan más del 80 % de los asesinatos registrados en el país.

En comparación con 2024, la provincia de Panamá muestra un incremento del 20 %, el más alto del país, mientras que San Miguelito aumentó un 4 %. En contraste, provincias como Chiriquí (-33 %), Darién (-58 %), Los Santos (-83 %) y Panamá Oeste (-17 %) reflejan descensos significativos.

Quiénes son las víctimas

El perfil de las víctimas es claro: el 93 % son hombres. En términos de edad, los más afectados son los jóvenes entre 18 y 24 años, con 116 homicidios (21.5 %), seguidos del grupo de 25 a 29 años, con 97 casos (18 %). En conjunto, las personas entre 18 y 39 años concentran más del 68 % de las víctimas.

Aunque en menor proporción, también se registran homicidios de menores de edad, incluidos niños y adolescentes, lo que mantiene encendida la alerta sobre la exposición temprana a la violencia.

El 87 % de los homicidios se cometió con armas de fuego (470 casos), confirmando que el acceso y uso de este tipo de armas sigue siendo el principal factor de letalidad en el país. Muy por detrás aparecen las armas blancas (7.6 %) y otros métodos como asfixia mecánica u objetos contundentes.

Esta realidad no ha cambiado para el mes de diciembre que inició con varios casos de homicidios, un femicidio y el hallazgo de varios cuerpos: dos en Panamá Oeste, uno en Chilibre y uno en en la autopista Panamá-Colón, este último reportado la mañana de este martes.

Las autoridades investigan las causas de estas muertes.