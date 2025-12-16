Hallan cuerpo de un hombre en una cuneta en la autopista Panamá–Colón

Hasta noviembre de este año, el Ministerio Público registró 107 homicidios en la provincia.

Colón/El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en una cuneta de la autopista Panamá–Colón, a la altura del kilómetro 52, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

De acuerdo con información preliminar, la Policía Nacional recibió una llamada de alerta ciudadana que advertía sobre la presencia de una persona tendida a un costado de la vía. Al llegar al sitio, los agentes confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

Ante esta situación, la escena fue acordonada de inmediato, a la espera de personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y del inicio de las investigaciones para determinar las causas de la muerte.

