Camión que transportaba bloques se accidenta en la vía Centenario a pocos metros de otro similar

A pocos metros se encuentra un camión que transportaba electrodomésticos y se incendió.

Ciudad de Panamá/Un camión que transportaba material de construcción perdió el control la mañana de este martes en la vía Centenario, en dirección hacia el oeste, luego de verse sorprendido por una extensa fila de vehículos detenidos tras un incendio registrado horas antes en un camión articulado en la misma ruta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se salió de la vía como maniobra preventiva para evitar impactar a otros automóviles que permanecían detenidos por el congestionamiento generado desde tempranas horas. La situación provocó un doble impacto en la circulación vehicular, agravando el tranque en ambos sentidos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, especialmente ante el tráfico pesado que se mantiene en la zona. Aunque existan espacios para acelerar, se recomienda no hacerlo, ya que las filas de autos continúan avanzando de manera intermitente y el riesgo de nuevos hechos viales persiste.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños de consideración en este segundo hecho. En el lugar se observó un camión cargado con bloques.

El incidente se registró a pocos metros de donde se encuentra un camión que transportaba electrodomésticos y se incendió en horas de la noche del lunes.

Sobre este primer accidente, el mayor Amadís González, del Departamento de Tránsito de Panamá Oeste, confirmó en exclusiva que el siniestro se registró alrededor de las 11:00 p.m. del 15 de diciembre y fue provocado por un desperfecto mecánico en el vehículo.

“El conductor logró desenganchar el cabezal del furgón al notar que una de las llantas comenzaba a incendiarse. Gracias a su rápida reacción, él y el guardia de seguridad salieron ilesos”, explicó González.

El camión transportaba una carga de electrodomésticos, entre los que se encontraban estufas, extractores de grasa, aires acondicionados y alfombras. Pese a la intervención inmediata del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la mercancía quedó totalmente destruida por las llamas.

