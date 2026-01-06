Jornada histórica marcada por la declaración de inocencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Postura de Panamá ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el gobierno de José Raúl Mulino se exige una transición inmediata hacia Edmundo González, distanciándose de la apertura mostrada por Estados Unidos hacia la presidencia interina de Delcy Rodríguez.