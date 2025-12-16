Naviferias del IMA: Miles de personas compran jamones en San Miguelito

San Miguelito, Panamá/Desde horas de la madrugada, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) abrió sus cajas antes de lo previsto para agilizar la atención ante la gran cantidad de compradores que asistieron a las instalaciones de la entidad en los Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

El horario oficial era a las 7:00 a.m., pero la venta comenzó en la madrugada para responder a la demanda. El IMA ha proyectado vender 25 mil jamones en este Naviferia en San Miguelito.

Las canastas navideñas, que incluyen el tradicional jamón a $15, fueron el producto más buscado, aunque también se ofrecieron quesos, frutas, vegetales y roscas a precios solidarios.

El pago en las naviferias se realiza únicamente en efectivo, por lo que las autoridades recomiendan a los asistentes llevar dinero y su cédula para evitar inconvenientes.

El IMA habilitó una fila especial para adultos mayores y miembros policiales y de tránsito se encuentran en el área para controlar el flujo vehicular y la seguridad.

Nilo Murillo, director del IMA, valoró que los funcionarios de la entidad han logrado atender a un distrito del país donde hay una cantidad de personas, por lo que era importante iniciar el proceso con fluidez.

