Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones y bolsas navideñas de la próxima semana
La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.
Ciudad de Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.
El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.
La caja incluye cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.
LUNES 15 DE DICIEMBRE
Panamá Oeste
- Cancha techada de Bejuco, en Chame
Panamá
- Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre
- Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima
MARTES 16 DE DICIEMBRE
Panamá Oeste
- Auditorio del distrito de Capira
- Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), en Capira Rural
Panamá
- Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito
Colón
- Parque Central de Nombre de Dios
- Campo Deportivo de Fútbol de Palenque cabecera
- Parque Central de María Chiquita
- Frente a la Aduana de Portobelo
Bocas del Toro
- Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola
MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE
Panamá Oeste
- Terrenos de la Feria de La Chorrera
Panamá
- Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
- Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández
Bocas del Toro
- Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón
JUEVES 18 DE DICIEMBRE
Panamá Oeste
- Plaza Town Center en Arraiján
- Estacionamiento en la entrada de Hato
- Montaña, Arraiján
Panamá Este
- Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora
- Mega Mall en Nuevo Tocumen
Comarca Ngäbe Buglé
- Soloy
- Sabanitas
- Hato July
Comarca Emberá Wounaan
- Lajas Blancas
Comarca Mandungandí
- Mandungandi
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
Comarca Ngäbe Buglé
- Agrodistribuidora de Chichica
- El Piro, distrito de Ñurüm
Comarca Embera Woundan
- Puerto Indio
Comarca Naso Tjër Di
- Bonylc
Panamá Oeste
- Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia
Comarca Majé Emberá Drúa
- Majé Emberá