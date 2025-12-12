Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones y bolsas navideñas de la próxima semana

La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Venta de cajas navideñas y jamón picnic en Naviferias del IMA
Venta de cajas navideñas y jamón picnic en Naviferias del IMA / Instagram - @ima_pma
Danna Durán - Periodista
12 de diciembre 2025 - 17:01

Ciudad de Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

La caja incluye cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

LUNES 15 DE DICIEMBRE

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Bejuco, en Chame

Panamá

  • Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre
  • Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

MARTES 16 DE DICIEMBRE

Panamá Oeste

  • Auditorio del distrito de Capira
  • Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), en Capira Rural

Panamá

  • Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito

Colón

  • Parque Central de Nombre de Dios
  • Campo Deportivo de Fútbol de Palenque cabecera
  • Parque Central de María Chiquita
  • Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

  • Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

  • Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
  • Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández

Bocas del Toro

  • Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Panamá Oeste

  • Plaza Town Center en Arraiján
  • Estacionamiento en la entrada de Hato
  • Montaña, Arraiján

Panamá Este

  • Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora
  • Mega Mall en Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe Buglé

  • Soloy
  • Sabanitas
  • Hato July

Comarca Emberá Wounaan

  • Lajas Blancas

Comarca Mandungandí

  • Mandungandi

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

Comarca Ngäbe Buglé

  • Agrodistribuidora de Chichica
  • El Piro, distrito de Ñurüm

Comarca Embera Woundan

  • Puerto Indio

Comarca Naso Tjër Di

  • Bonylc

Panamá Oeste

  • Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia

Comarca Majé Emberá Drúa

  • Majé Emberá

