Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones y bolsas navideñas de la próxima semana

La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

La caja incluye cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

LUNES 15 DE DICIEMBRE

Panamá Oeste

Cancha techada de Bejuco, en Chame

Panamá

Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre

Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

MARTES 16 DE DICIEMBRE

Panamá Oeste

Auditorio del distrito de Capira

Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), en Capira Rural

Panamá

Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito

Colón

Parque Central de Nombre de Dios

Campo Deportivo de Fútbol de Palenque cabecera

Parque Central de María Chiquita

Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE

Panamá Oeste

Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

Tienda del Pueblo Frigo San Antonio

Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández

Bocas del Toro

Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Panamá Oeste

Plaza Town Center en Arraiján

Estacionamiento en la entrada de Hato

Montaña, Arraiján

Panamá Este

Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora

Mega Mall en Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe Buglé

Soloy

Sabanitas

Hato July

Comarca Emberá Wounaan

Lajas Blancas

Comarca Mandungandí

Mandungandi

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

Comarca Ngäbe Buglé

Agrodistribuidora de Chichica

El Piro, distrito de Ñurüm

Comarca Embera Woundan

Puerto Indio

Comarca Naso Tjër Di

Bonylc

Panamá Oeste

Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján

Panamá

Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia

Comarca Majé Emberá Drúa