Naviferias continúan en el interior del país mientras que el IMA denuncia reventa de jamones

En medio del desarrollo de las naviferias en distintas provincias del país, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, denunció la existencia de un presunto grupo dedicado a comprar jamones a bajo costo para revenderlos, una práctica que calificó como “una vergüenza nacional” y que será investigada penalmente.

Murillo confirmó desde la provincia de Veraguas que el equipo de seguridad del IMA detectó esta situación principalmente en Panamá Este, donde se sospecha que podría haber personas organizadas para adquirir grandes cantidades de jamones y comercializarlos por encima del precio oficial.

“No vamos a permitir que se juegue con este programa. Es para la gente que realmente necesita comprar a precios bajos”, advirtió el funcionario, agregando que la institución presentará denuncias penales y actuará “con todo lo que la ley permita” para frenar estas irregularidades.

El director del IMA también llamó a la ciudadanía a no comprar productos de naviferias a revendedores, enfatizando que estas acciones afectan directamente a las familias de menores ingresos que dependen de los precios solidarios del programa.

Quejas en Bocas del Toro por falta de jamones

Mientras se anunciaban las investigaciones por la reventa, en la provincia de Bocas del Toro la jornada de naviferias estuvo marcada por la molestia de decenas de asistentes en el distrito de Almirante, donde desde temprano se concentraron para adquirir las tradicionales bolsas navideñas.

Aunque la asistencia fue constante desde primeras horas, la venta fue suspendida poco después de las 8:00 a.m., lo que generó descontento entre los ciudadanos, muchos de los cuales aseguraron que no alcanzaron a comprar jamón, uno de los productos más buscados.

“No trajeron nada… la gente quedó sin jamón”, reclamó una residente. Otra persona señaló que incluso, pese a su discapacidad, no se le permitió ingresar antes del cierre.

Las autoridades del IMA indicaron que la distribución continuará este viernes en Changuinola, específicamente en la Plaza de las Banderas.

Colón desarrolla naviferias sin contratiempos

En contraste, las naviferias en la provincia de Colón transcurrieron con normalidad durante este segundo día. En corregimientos como Puerto Pilón, Escobal y Cativá se distribuyeron alrededor de 11 mil cajas navideñas, que incluyen arroz, productos básicos y jamón picnic con hueso.

Las autoridades recordaron la importancia de portar cédula, ya que se están realizando escaneos a la entrada para controlar el flujo de personas y evitar duplicidades.

Para este viernes, se habilitarán nuevos puntos de venta en Chagres, la comunidad de Miguel de la Borda y el parque central de Portobelo.

La institución sostiene que reforzará los controles y que actuará legalmente contra quienes intenten lucrar con un beneficio destinado a las familias de menores ingresos.

Con información de Nixón Miranda, Néstor Delgado y Ney Castillo