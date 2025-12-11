Contraloría deja sin control previo fondos antidrogas de la Policía Nacional

La decisión, de acuerdo con la Contraloría, responde a una solicitud del Ministerio de Seguridad Pública , a cargo de Frank Ábrego, en octubre pasado.

Panamá/La Contraloría General de la República a cargo de Anel Flores, dejó sin efecto el control previo sobre el manejo del Fondo Especial de Investigación de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, mediante una resolución emitida el 3 de diciembre de 2025, pero publicada ayer en la Gaceta Oficial.

El fondo en mención, creado en abril de este año con un monto inicial de $725 mil para financiar operaciones encubiertas y acciones contra el narcotráfico, quedará ahora sujeto únicamente a control posterior, según el documento oficial.

La decisión, de acuerdo con la Contraloría, responde a una solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Frank Ábrego, presentada en octubre pasado, en la que se pedía exceptuar del control previo todos los actos de manejo relacionados con operaciones sensibles, obtención de fuentes, manejo de información y actividades propias de la lucha antidrogas.

Según el documento publicado en la Gaceta Oficial, el fondo fue creado mediante la Resolución No.264 del 25 de abril de 2025, publicada en gaceta No.30301, y está destinado a operaciones encubiertas, manejo de fuentes y obtención de información relevante para combatir las drogas en todo el país.

¿Qué implica eliminar el control previo?

El control previo es el mecanismo mediante el cual la Contraloría revisa y autoriza un gasto antes de que ocurra. Al ser eliminado la Policía Nacional puede ejecutar gastos del fondo sin la autorización previa de la Contraloría, los desembolsos se realizan con mayor rapidez, especialmente para operaciones confidenciales y la revisión se hará después, mediante informes trimestrales y auditorías posteriores. En palabras simples: el gasto no se revisa antes, sino después.

Sin embargo, esta excepcionalidad se produce, a pesar que la resolución que crea este fondo establece que se debe contar con "los mecanismos de control interno, fiscalización y reglamentación de conformidad con las normas, manuales, procedimientos y guías prácticas establecidas por la Contraloría General de la República".

La Contraloría dispuso como procedimiento de control que, "la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional deberá rendir cuentas a la Contraloría General de la República, mediante informes trimestrales, dentro de los 30 días calendario después de finalizado cada trimestre del año, sobre los actos de manejo que se generen y será responsable de que se realicen con corrección, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias".

La resolución de Contraloría establece que a parte de rendir cuentas cada trimestre, la Policía deberá mantener unidades internas dedicadas a fiscalizar y evaluar continuamente los controles del fondo.