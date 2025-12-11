Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones para el viernes 19 de diciembre
La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.
Ciudad de Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.
El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.
caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.
Estos son los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas el próximo viernes 19 de diciembre:
Comarca Ngäbe Buglé
- Agrodistribuidora de Chichica
- El Piro, distrito de Ñurüm
Comarca Emberá Woundan
- Puerto Indio
Comarca Naso Tjer Di
- Bonylc
Panamá Oeste
- Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia
Comarca Majé Emberá Drúa
- Majé Emberá