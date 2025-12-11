Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones para el viernes 19 de diciembre

La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

Estos son los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas el próximo viernes 19 de diciembre:

Comarca Ngäbe Buglé

Agrodistribuidora de Chichica

El Piro, distrito de Ñurüm

Comarca Emberá Woundan

Puerto Indio

Comarca Naso Tjer Di

Bonylc

Panamá Oeste

Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján

Panamá

Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia

Comarca Majé Emberá Drúa