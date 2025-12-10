Naviferias continúan en el interior del país y Colón, las personas fueron por su caja navideña pese a la lluvia

Nilo Murillo alertó sobre intentos de estafa en redes sociales y en comunidades, donde personas se hacen pasar por funcionarios o venden productos que no pertenecen al programa oficial.

Las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) siguen desarrollándose en distintas provincias del país, con una alta afluencia de personas desde horas de la madrugada. Este miércoles, Colón y Chiriquí fueron escenario de nuevas jornadas de venta de productos y bolsas navideñas a bajo costo.

Colón abre tres puntos desde las 3:45 a. m.

En la provincia de Colón, las mesas comenzaron a operar desde las 3:45 a. m., luego de que decenas de personas pasaran la noche en fila pese a las fuertes lluvias registradas.

Los puntos habilitados fueron:

Terrenos de la Feria de Buena Vista

Centro de Arte y Cultura en el casco de la ciudad

Mercado periférico de San Juan

Para este último punto se dispusieron 5,000 cajas navideñas, mientras que en el Centro de Arte y Cultura se ofrecieron 7,500 bolsas con productos para la cena de Navidad.

El subdirector del IMA, Walter Rodríguez Quesada, recorrió los puntos y aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes. Recordó que Colón será la provincia con más puntos de atención este año, con 17 naviferias distribuidas entre Costa Arriba, Costa Abajo y el área insular durante los próximos días.

Rodríguez reiteró que las bolsas tienen un costo de 15 dólares y que los compradores deben presentar su cédula, que es escaneada al ingresar. Además, se mantienen productos adicionales como frutas y la tradicional rosca navideña.

Última naviferia en Chiriquí reúne a miles en David

En Chiriquí, la última naviferia de la provincia arrancó cerca de las 4:00 a. m. en los terrenos de la Feria Internacional de David. Según el director del IMA, Nilo Murillo, en pocas horas ya habían atendido a 4,000 personas, apoyados por 15 cajas de cobro para agilizar el proceso.

Murillo alertó sobre intentos de estafa en redes sociales y en comunidades, donde personas se hacen pasar por funcionarios o venden productos que no pertenecen al programa oficial.

Hay gente estafando con jamones que no son del IMA. No caigan en eso. Este es un programa para ayudar a las familias con productos de calidad a bajo costo”, advirtió.

El director confirmó que este jueves continuarán las naviferias en Santiago (Santiago Mall y Omar Torrijos) y en Atalaya, mientras que el próximo viernes retoman actividades en Colón.

La fase más concurrida será del 15 al 19 de diciembre en la ciudad de Panamá, donde esperan miles de compradores.

A pesar de las lluvias y la madrugada, la asistencia fue constante en ambas provincias, evidenciando la alta demanda de las familias por las bolsas navideñas y productos ofrecidos por el IMA en esta temporada festiva.

Información de Néstor Delgado y Demetrio Ábrego