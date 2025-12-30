Autoridades solicitan ayuda para ubicar a Arcadio Farquez, desaparecido en Tocumen

El ciudadano fue visto por última vez el 13 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Tocumen.

Ciudad de Panamá/La Sección de Atención Primaria de la Séptima Subregional de Las Mañanitas, Tocumen y 24 de Diciembre adelanta las investigaciones por el presunto delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de persona desaparecida, en perjuicio de Arcadio Farquez Cubilla, de 40 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, el ciudadano fue visto por última vez el 13 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Tocumen, por lo que familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Según el reporte, Arcadio Farquez Cubilla es de contextura gruesa, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, tiene bigote y barba baja, cabello negro y presenta una cicatriz en el abdomen producto de una intervención quirúrgica, así como una cicatriz en el rostro. Las autoridades indicaron que no mantiene tatuajes.

Al momento de su desaparición vestía suéter azul, jean azul, gorra negra y botas negras de punta de hierro.

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de esta persona.