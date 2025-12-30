Jorge Montenegro, representante de David cabecera, seguirá detenido de forma provisional

Montenegro Vallarino es investigado por el presunto delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, por un monto de 4.4 millones de dólares.

Jorge Montenegro Vallarino, representante de David cabecera, continuará detenido, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial decidió mantener la medida al considerar que no existen informes médico-legales que justifiquen un cambio de la medida cautelar.

Montenegro está detenido bajo el cargo de peculado agravado por más de 4.4 millones de dólares en la junta comunal.

El Tribunal determinó que no existía un informe médico legal que acreditara formalmente las condiciones de salud del representante, por lo que consideró improcedente modificar la medida cautelar impuesta en primera instancia.

Montenegro Vallarino es investigado por el presunto delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, por un monto de 4.4 millones de dólares. Durante su detención, el representante ha sido trasladado en dos ocasiones desde la cárcel pública de David hasta el Hospital Regional Rafael Hernández, tras presentar problemas respiratorios y de presión arterial, según se expuso durante la audiencia.

La defensa había solicitado un cambio de la medida cautelar por razones humanitarias, argumentando que con un régimen de casa por cárcel el imputado podría enfrentar el proceso judicial y continuar sus tratamientos médicos de manera adecuada. No obstante, los magistrados concluyeron que la documentación presentada no sustentaba una modificación de la medida.

Por este mismo caso, el tesorero de la junta comunal de David cabecera, Giovanni Estrada, también fue imputado por el delito de peculado agravado. Sin embargo, el Tribunal le impuso la medida de arresto domiciliario, mientras se desarrolla el período de investigación de seis meses establecido por las autoridades judiciales.