Funcionarios trabajarán hasta el mediodía el 24 y 31 de diciembre; se exceptúan algunas instituciones

Cabe recordar que los días 25 y 1 de enero son feriados nacionales, por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Ciudad de Panamá/Este martes se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 37 del 5 de diciembre de 2025 del Ministerio de Gobierno, en el que se ordena el cierre en todo el territorio nacional de las oficinas públicas nacionales y municipales los días 24 y 31 de diciembre de 2025, a partir de las doce del mediodía, con motivo de la celebración de la Nochebuena y la víspera del Año Nuevo.

La medida establece la prohibición de establecer un horario distinto al señalado a todas las entidades del Estado. Sin embargo, quedan exceptuadas, debido a la naturaleza de sus funciones, las siguientes instituciones:

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

Las instituciones de salud, como hospitales, clínicas, policlínicas, centros de salud y unidades de salud, tanto de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud.

Los servicios postales

El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre

El Metro de Panamá S.A.

Transporte Masivo de Panamá

El Servicio Nacional de Migración

La Fuerza Pública

La Autoridad Aeronáutica Civil

Tocumen S.A.

La Autoridad Nacional de Aduanas

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario

Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.

La Empresa de Generación Eléctrica S.A.

La Agencia Panameña de Alimentos y las entidades auxiliares al comercio internacional que presten servicio en recintos portuarios y aeroportuarios.

"Aquellas dependencias que por la naturaleza de sus servicios deban laborar de manera ininterrumpida se podrán acoger a los esquemas, procedimientos o normativas legales de trabajo que tengan dispuesto para tales fines", establece el decreto.

Además, se indica en el artículo número 5 que las instituciones bancarias se regirán por lo establecido en la Resolución S.B.P. N° 124-006 de 4 de diciembre de 2006.

La medida, además, excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997.

También se indica que durante los días 24 y 31 de diciembre, se suspenden los términos en los procedimientos administrativos, según lo dispuesto en el Título V de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.

Cabe recordar que los días 25 y 1 de enero son feriados nacionales, por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

También puede leer: