Mesa del salario mínimo: Desacuerdo sindical paraliza discusión a horas del plazo final

El sector empresarial aún no presenta su propuesta formal, la cual debe entregarse entre hoy y mañana. Si los sectores no logran un acuerdo antes del cierre de la mesa, el Ejecutivo definirá el nuevo salario mínimo mediante decreto.

La mesa de trabajo del salario mínimo se reactivó este martes en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), pero las diferencias entre las organizaciones sindicales impidieron avances significativos a menos de 24 horas de la fecha límite para llegar a un acuerdo. De no lograrse un consenso este miércoles, será el gobierno quien establezca el nuevo salario mínimo que regirá a partir de enero de 2026.

En la sesión participaron las dos organizaciones de trabajadores acreditadas: la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). Ambas presentaron propuestas distintas y el Mitradel solicitó que fueran unificadas, pero Conusi rechazó cualquier posibilidad de negociación conjunta.

Conusi descarta unificar propuestas

Ariel Muñoz, representante de Conusi señaló que no aceptarán una propuesta unificada porque, a su juicio, la planteada por Conato, un ajuste del 6%, “es una miseria” y refleja un entendimiento previo con el sector empresarial.

Juan Samaniego, vocero de Conato, denunció que se está imponiendo una “actitud partidocrática” que no responde a las necesidades reales de las familias. Agregó que lo que se espera es poder tener poder adquisitivo.

De acuerdo con la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, Conusi propone un aumento aproximado del 201%, con un salario mínimo unificado de 1,956 dólares mensuales para todas las actividades económicas. Mientras que Conato está establecindo un marco de negociación de 7% para la gran empresa y 6% para la pequeña empresa.

El debate sobre el salario mínimo ocurre en un contexto regional en el que varios países, como Colombia, Costa Rica y México, también discuten o han aprobado aumentos significativos.

