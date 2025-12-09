Presidente Mulino señala que 'no hay vuelta atrás' para la libertad y la democracia en Venezuela

Consultado sobre que Panamá podría ser posible país de asilo para Nicolás Maduro y miembros de su gabinete, Mulino indicó que “no hay nada ni cerca de concreto”, aunque recordó que Panamá ha ofrecido este tipo de salidas diplomáticas en diversas ocasiones anteriores para contribuir a resolver crisis políticas internacionales de “esta magnitud”.

Oslo, Noruega/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo que el Premio Nobel de la Paz que se entregará a María Corina Machado representa “un enorme simbolismo” hacia la libertad y la democracia en Venezuela.

“Este es un enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela. Espero que toda esta resonancia, que ya está teniendo y va a seguir teniendo en los próximos dos días, repercuta en lo interno y comprendan que aquí no hay vuelta para atrás, que aquí hay una sola ruta y es la libertad y la democracia para Venezuela”, manifestó el mandatario panameño durante declaraciones ofrecidas en Oslo este martes 9 de diciembre.

Consultado sobre que Panamá podría ser posible país de asilo para Nicolás Maduro y miembros de su gabinete, Mulino indicó que “no hay nada ni cerca de concreto”, aunque recordó que Panamá ha ofrecido este tipo de salidas diplomáticas en diversas ocasiones anteriores para contribuir a resolver crisis políticas internacionales de “esta magnitud”.

Te podría interesar: Nobel de la Paz 2025: Presidente Mulino se reúne con director del Comité Noruego

No obstante, consideró poco viable esa opción en este caso, afirmando que “no creo que se dé, porque yo creo que la arrogancia de este señor ya lo tiene a él y sus adláteres lo tienen obnubilado, pero bueno, ¿qué podemos hacer?”, y aclaró que no mantiene ningún tipo de comunicación formal con dicho grupo.

El mandatario también reiteró que mantiene una relación cercana con María Corina Machado y extendió ese respaldo a Edmundo González, a quien se refirió como “el presidente electo de Venezuela”, señalando que las actas se mantienen en Panamá, que comprueban “el triunfo arrollador del pueblo venezolano contra la dictadura”. Manifestó que “lo que es para uno es extensivo para el otro y para todo el pueblo venezolano demócrata”.

“La democracia hay que cuidarla y esto es un gran aporte a ese cuido de la democracia que tenemos algunas partes todavía en la región, desestabilizadas por falta de democracia. Me preocupa mucho Honduras, ojalá que salgamos adelante con esa crisis respetando la democracia y la voluntad popular. Por supuesto, Venezuela, que será un gran hito histórico de cómo un pueblo con resistencia, pero tenacidad y lucha, se libera de un dictador tirano”, expresó el mandatario sobre cómo este premio influye en la democracia de la región.

En materia regional, señaló que una eventual transición democrática en Venezuela no resulataría una en Nicaragua, donde “no necesariamente una cosa tiene que llevar a la otra”, aunque admitió que ese país se ha convertido en “una fuerte piedra en el zapato” para Centroamérica.

“Todos los regímenes de institucionalidad centroamericanos están parados, porque ahí opera el bendito consenso que no es más que un veto al revés. Si un país se opone a lo que los otros cinco deciden, pues no hay decisión. Eso preocupa porque todo el proceso de integración de Centroamérica está completamente en pausa. No hay ningún movimiento en favor de su agilización. Muy por el contrario, se está autoextinguiendo y eso es preocupante”, puntualizó.