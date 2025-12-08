Nobel de la Paz 2025: Presidente Mulino se reúne con director del Comité Noruego

El jefe de Estado panameño es uno de los cuatro presidentes latinoamericanos invitados por Machado para asistir a la ceremonia, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

En el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado en la ciudad de Oslo, Noruega, la importancia de la democracia como base para la paz y el desarrollo fue uno de los temas centrales del encuentro entre el presidente José Raúl Mulino y Kristian Berg Harpviken, secretario director del Comité Noruego del Nobel de la Paz 2025. Ambos coincidieron en que este sistema es el camino más sólido hacia una paz verdadera en los países del mundo.

Durante la conversación, también abordaron la historia y relevancia de los Premios Nobel, destacando el impacto que estos reconocimientos han tenido a nivel internacional.

Berg Harpviken informó al mandatario panameño que ya se encuentran totalmente coordinados los preparativos para la ceremonia en la que será galardonada Machado, cuya lucha por la democracia en Venezuela fue mencionada como un referente dentro de la región latinoamericana.

En un primer encuentro, el mandatario se reunió con la madre y hermana de Machado, a quienes les reiteró el respaldo de Panamá en el proceso de recuperación de la democracia venezolana.

"Estoy emocionado. No vamos a retroceder ni un centímetro hasta que el gobierno electo de Venezuela tome las riendas del poder porque así lo quiso el pueblo de Venezuela, y esas actas las tenemos en Panamá para confirmar ese triunfo arrollador de don Edmundo y María Corina y todos los demócratas venezolanos", expresó.

Mulino recordó que considera a Machado como "una amiga" y dijo estar dispuesto a brindar todo su apoyo "en la etapa que viene, que es una etapa de reconstrucción de Venezuela".

El jefe de Estado panameño es uno de los cuatro presidentes latinoamericanos invitados por Machado para asistir a la ceremonia, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

En Oslo, la expectativa aumenta ante la inminente presencia de la líder opositora venezolana, quien se encuentra en la clandestinidad desde hace mas de un año.

También le puede interesar: