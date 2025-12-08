Presidente Mulino llega a Noruega y sostendrá reuniones durante entrega del Premio Nobel de la Paz

Durante este evento internacional, Mulino será recibido por el rey Harald V, en una audiencia donde también participarán los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina), quienes igualmente asistirán a la ceremonia.

Oslo, Noruega/El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este lunes a Oslo, Noruega, para acompañar a la líder venezolana María Corina Machado, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, informó la Presidencia de Panamá.

Durante este evento internacional, Mulino será recibido por el rey Harald V, en una audiencia donde también participarán los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina), quienes igualmente asistirán a la ceremonia.

El mandatario panameño tiene prevista una reunión bilateral el miércoles con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

Durante su visita, Mulino se encuentra acompañado por su esposa y primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha. De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, el premio se concede a personas que destacan por su valentía, principios firmes y compromiso con la paz.

Presidencia manifestó en días pasados que, este año, la organización seleccionó a Machado por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los galardones internacionales más prestigiosos del mundo. Se otorga cada año a personas, organizaciones o movimientos que han realizado aportaciones sobresalientes a la paz, ya sea resolviendo conflictos, promoviendo los derechos humanos, trabajando por el desarme o impulsando el diálogo entre pueblos y naciones.