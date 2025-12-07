Mulino viaja a Oslo a ceremonia donde María Corina Machado recibirá el Nobel de la Paz 2025

De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, el premio se concede a personas que destacan por su valentía, principios firmes y compromiso con la paz.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo, Noruega, como invitado especial de la opositora venezolana María Corina Machado, quien será galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 el próximo miércoles 10 de diciembre. Así lo informó la Presidencia de Panamá.

De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, el premio se concede a personas que destacan por su valentía, principios firmes y compromiso con la paz. Presidencia manifestó que, este año, la organización seleccionó a Machado por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La entidad señaló que Mulino viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y es uno de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para asistir a la ceremonia, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto”, dijo Mulino.

Destacaron que, desde que Mulino asumió la presidencia de Panamá, manifestó su apoyo internacional al movimiento de Machado por rescatar la democracia en Venezuela.

"Incluso, su postura llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela, el 29 de julio de 2024, luego de que el régimen actual se negara a realizar una revisión completa de las actas de las últimas elecciones venezolanas, en medio de fuertes denuncias de fraude. Mulino no solo anunció su respaldo al movimiento opositor de Venezuela, sino que permitió recibir en Panamá las actas originales de esa votación para custodiarlas como prueba internacional", dijo Presidencia.