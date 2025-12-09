Largas filas anticipan la última Naviferia del IMA en Chiriquí

Los asistentes señalaron que prefieren soportar las largas filas con anticipación para agilizar su ingreso cuando se abran las puertas para la venta de los productos navideños.

Desde tempranas horas de este martes, decenas de personas comenzaron a formarse en los terrenos cercanos a la Feria Internacional de San José de David, donde este miércoles se llevará a cabo la última Naviferia en la provincia de Chiriquí.

Según el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), en esta jornada se pondrán a la venta más de 16 mil piezas de jamón junto con las tradicionales bolsas navideñas.

🔗Puedes leer: Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones para este miércoles

Algunos ciudadanos llegaron incluso desde el lunes en la noche para asegurar su lugar en la fila.

“Siempre y cuando haya un orden en el asunto de las filas, porque a veces unos llegan primeros y otros duermen y llegan tarde y quieren colarse, y eso no puede pasar”, comentó uno de los consumidores que esperaba desde la víspera.

Los asistentes señalaron que prefieren soportar las largas filas con anticipación para agilizar su ingreso mañana, cuando se abran las puertas para la venta de los productos navideños.

Con información de Demetrio Ábrego