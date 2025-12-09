Naviferia en Veraguas: Cientos de personas madrugaron en busca de su caja navideña y un jamón

Los puestos habilitados en San Francisco, Santa Fe, Calobre, Cañazas y La Mesa registraron cientos de compradores desde tempranas horas, quienes acudieron para adquirir productos a precios accesibles.

Santiago, Veraguas/El primer día de Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la provincia de Veraguas transcurrió con normalidad y gran asistencia durante este martes 9 de diciembre, con la particularidad de que, a las 5:30 a.m., las filas ya habían avanzado con rapidez y en los cinco puntos de venta no quedaban personas esperando.

Los puestos habilitados en San Francisco, Santa Fe, Calobre, Cañazas y La Mesa registraron cientos de compradores desde tempranas horas, quienes acudieron para adquirir productos a precios accesibles. Organizadores y compradores coincidieron en que el proceso fue fluido, señalando que el cálculo de la cantidad de jamones disponibles se realiza en función de la población de cada corregimiento.

Personal de la entidad indicó que, previo a la actividad, se realiza un análisis de la población existente y, en base a eso, se estima la cantidad de jamones. Se pudo conocer que la jornada se desarrolló sin inconvenientes. Para el miércoles 10 de diciembre continuará el segundo día de Naviferias en la provincia, con puntos de venta en:

Distrito de Soná (cabecera y área de Hicaco en la zona costera)

Distrito de Las Palmas (cabecera y sector de El Prado hacia la comarca Ngäbe-Buglé)

Distrito de Río de Jesús

Según la organización, serán cinco puntos habilitados nuevamente, para atender la creciente demanda de la temporada.

¿Qué son las Naviferias?

Las Naviferias, organizadas por el IMA, buscan ofrecer a la población productos de temporada a precios accesibles. Durante la actividad, los asistentes adquieren la caja navideña, la cual mantiene un costo de $15 y se distribuye en 132 puntos a nivel nacional.

La entidad recordó a la ciudadanía que, para realizar sus compras, es necesario presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable. Esta caja incluye cinco productos:

Un jamón picnic

Una bolsa de cinco libras de arroz

Una botella de aceite o una lata de piña

Una libra de azúcar

Una lata de guandú

Con información de Ney Castillo