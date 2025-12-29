Intercambiador de Chitré podría ser inaugurado durante los primeros días de enero de 2026

Uno de los puntos pendientes está relacionado con ajustes en el sistema eléctrico, para lo cual se sostuvo una reunión con la empresa encargada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El intercambiador vial de Chitré podría ser inaugurado en los primeros días de enero de 2026, una vez concluyan los últimos trabajos pendientes, informó el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante una visita de inspección a varias obras en su etapa final dentro del distrito.

Icaza explicó que, aunque no se cumplieron las fechas inicialmente previstas, los trabajos se encuentran en su fase final, por lo que espera que la apertura oficial del intercambiador se pueda realizar durante el acto inaugural, con la presencia del presidente de la República, en los primeros meses de enero.

Detalló que uno de los puntos pendientes está relacionado con ajustes en el sistema eléctrico, para lo cual se sostuvo una reunión con la empresa encargada. Según indicó, es necesario realizar un descargo eléctrico conforme a los procedimientos y normas de la Secretaría de Energía, a fin de completar el soterramiento de cables, un trabajo que se encuentra casi listo. Con la culminación de estas labores, el proyecto quedaría habilitado para su inauguración.

Durante el recorrido, Icaza también inspeccionó el Centro de Convenciones de Chitré, donde, pese al alto nivel de avance de la obra, aún se requieren adecuaciones en el sistema eléctrico para proceder con su inauguración oficial, la cual podría concretarse en marzo de 2026. Asimismo, informó que el colegio del corregimiento de La Arena también está programado para ser inaugurado en los primeros días de enero.

El secretario de Metas también visitó el Complejo Deportivo Olmedo Sáenz, además de referirse al Estadio Rico Cedeño, proyecto que se encuentra en proceso de búsqueda de una nueva empresa constructora para retomar los trabajos y concluir la obra en la ciudad de Chitré.

Con información de Eduardo Javier Vega