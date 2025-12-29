Más de 70 permisos comerciales se otorgarán para el Desfile de las Mil Polleras en Las Tablas

Para esta edición, se estima la asistencia de más de 200 mil personas en un solo día, lo que convierte a la actividad en un importante motor de dinamización económica y turística para la región.

Los Santos/El Municipio de Las Tablas avanza en la organización del Desfile de las Mil Polleras, programado para el sábado 17 de enero, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país y que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Como parte de los preparativos, la administración municipal contempla la emisión de más de 70 permisos especiales para personas que desarrollarán actividades comerciales a lo largo del recorrido del desfile. Estos permisos abarcan la venta de alimentos, artesanías y bebidas alcohólicas, tal como se ha realizado en ediciones anteriores, con el objetivo de ordenar la actividad comercial durante la celebración.

El proceso de otorgamiento de permisos estará habilitado del 2 al 15 de enero, periodo en el que los interesados podrán realizar los trámites correspondientes ante el municipio.

Noé Herrera, alcalde de Las Tablas, indicó que se mantendrán los requisitos de regulación sanitaria y de seguridad, especialmente para quienes se dediquen a la venta de alimentos, quienes deberán contar con carnés de salud vigentes, así como las certificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos en el caso de instalaciones de gas, además de la autorización municipal.

El Desfile de las Mil Polleras es considerado uno de los principales atractivos culturales de la provincia de Los Santos y de todo Panamá. Para esta edición, se estima la asistencia de más de 200 mil personas en un solo día, lo que convierte a la actividad en un importante motor de dinamización económica y turística para la región.

La jornada del sábado 17 de enero contará además con la cobertura especial de TVN Media, que transmitirá un programa desde la una de la tarde en una tarima ubicada en el paseo Carlos L. López, donde se ofrecerá información y contenido dedicado a resaltar el valor cultural del mejor traje típico nacional: la pollera panameña.

