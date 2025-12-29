Moltó destaca integración al Mercosur y relanzamiento del sello Hecho en Panamá en balance 2025

El ministro también relató que, durante misiones comerciales internacionales, empresarios extranjeros se sorprendían al conocer la diversidad de productos que se fabrican en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la rendición de cuentas de la gestión 2025, el ministro de Julio Moltó presentó un balance centrado en dos ejes estratégicos para el país: la integración de Panamá al mercado del Mercosur y el relanzamiento del sello Hecho en Panamá como una herramienta de política pública orientada a fortalecer la producción nacional, generar empleo y mejorar la competitividad.

En su intervención, Moltó manifestó que la apuesta del Gobierno no está dirigida a inversiones de corto plazo, sino a iniciativas que dejen valor en el país.

Que no sean inversiones de un día para otro y se acabó, y que por aquí en Panamá no se queda nada; lo que queremos es que esto genere empleo y que sea sostenible y que sea recurrente en el país”, expresó.

En cuanto a la identidad y competitividad nacional, el ministro explicó que uno de los principales logros de 2025 fue ordenar y relanzar con visión de largo plazo el sello Hecho en Panamá, una iniciativa que —según indicó— va más allá de un distintivo visual.

Es más que un sello, es una herramienta de política pública que fortalece la producción nacional, le da identidad a lo que hacemos como país y nos permite mejorar la competitividad de nuestros productos dentro, pero también fuera de Panamá”, señaló.

Moltó detalló que el proceso implicó definir desde cero qué es el programa, para qué sirve y cómo debe utilizarse. Como resultado, se elaboró un manual del programa, que quedará de forma permanente en el Ministerio de Comercio e Industrias, con el objetivo de ser mejorado y optimizado en el tiempo.

La estrategia, afirmó, busca establecer reglas claras, criterios técnicos y un propósito productivo, de modo que cada producto que lleve el sello sea sinónimo de calidad y orgullo nacional.

El ministro también relató que, durante misiones comerciales internacionales, empresarios extranjeros se sorprendían al conocer la diversidad de productos que se fabrican en Panamá. “Nos decían: yo no sabía que en Panamá producían esto o lo otro”, comentó, al tiempo que advirtió que sin una identidad clara que acompañe las exportaciones, el esfuerzo productivo pasa desapercibido en los mercados internacionales.

Con ese objetivo, el Gobierno impulsó una participación amplia a nivel nacional para el diseño del sello. Según Moltó, se recibieron más de 1,300 propuestas, lo que evidenció una alta acogida ciudadana.

“Queríamos que saliera de un panameño, de alguien con orgullo de Panamá y con interés real en fortalecer lo nacional”, indicó. De cara a la siguiente etapa, el titular de Comercio anunció que se avanzará en la creación de una oficina dentro del ministerio encargada de garantizar la presentación y seguimiento de la gestión de 2025, así como de los planes previstos para 2026.

En ese mismo contexto, el ministro también se refirió al relanzamiento del sello Hecho en Panamá, destacando que se espera que en 2025 su uso funcione como una herramienta para diferenciar productos nacionales, generar confianza en los consumidores y apoyar a los exportadores panameños en los mercados internacionales.

Moltó adelantó que, una vez consolidada esta iniciativa, se presentarán otros temas vinculados a las competencias del Ministerio de Comercio e Industrias, como parte de la agenda económica para el próximo año.

Con información de María De Gracia.