Fiscalía Anticorrupción realiza inspección ocular en el monumento a la comunidad china tras denuncias contra alcaldesa

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, acudió al mirador del puente de las Américas para realizar una inspección ocular tras una denuncia presentada por la demolición del monumento de los 150 años de presencia de la comunidad china en Panamá.

La demolición registrada en la nocturnidad del sábado 27 de diciembre ha generado múltiples reacciones de rechazo total por distintos sectores de la sociedad, incluido el Gobierno Nacional.

Sobre Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján y responsable de la demolición del monumento, ya recaen dos denuncias por el presunto delito de abuso de autoridad; una de estas fue presentada por la abogada Edna Ramos Chue y otra fue presentada por un excandidato del Movimiento Otro Camino.

La alcaldesa sustentó su decisión en acciones "preventivas", asegurando que todas se ejecutaron conforme a la legalidad vigente.

A través de un comunicado, la autoridad municipal señaló que se trató de una decisión autónoma y de carácter técnico, que no responde a presiones políticas ni busca ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá.

Peñalba informó además que la Alcaldía será la encargada de la renovación del mirador, así como de impulsar su promoción turística con un enfoque panameño y multicultural, destacando que Arraiján representa “la puerta del oeste”.

Reacciones

Sin embargo, representantes de la comunidad aseguraron que desde junio de 2024 intentaron establecer comunicación con la Alcaldía de Arraiján, sin éxito. No fue sino hasta el 12 de marzo de este año cuando lograron una reunión con la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, en la que plantearon dos solicitudes concretas:

Posteriormente, indicaron haber enviado nuevas solicitudes y propuestas formales en los meses de abril, junio y julio, tanto por documentos físicos como por correo electrónico. Sin embargo, señalaron que ninguna recibió respuesta, hasta que se produjo la demolición.

La situación provocó la reacción inmediata del mandatario José Raúl Mulino, quien calificó las actuaciones de Peñalba como una "barbaridad".

"Esa comunidad es tradicional en nuestro país, con generaciones establecidas en nuestro país, y merece todo nuestro respeto. Se debería iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable semejante acto de irracionalidad", fustigó Mulino en su cuenta de X.

Para el excanciller, Jorge Eduardo Ritter, la actuación de la alcaldesa fue una "pésima decisión política" debido a las tensiones geopolíticas en las que se encuentran China y Estados Unidos, que involucran al canal de Panamá.

Ritter subrayó que era inevitable que el hecho se interpretara en clave geopolítica, especialmente por el contexto global y por antecedentes de cobertura en medios internacionales que ya habían vinculado el monumento con la tensión entre Estados Unidos y China. En ese sentido, advirtió que la demolición sí afecta la relación bilateral entre Panamá y China, y abre la puerta a interpretaciones externas sobre la posición del país en medio de ese conflicto.

"De manera que no puede ser tan inocente decir que esto no se sabía que lo iba a afectar. Por supuesto que lo iba a afectar las relaciones de Panamá con China, pero a lo mejor esto es la parte de especulación porque no me puedo imaginar otra razón de querer congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos para hacer una acción de esta naturaleza que no tiene ni pies ni cabeza", reprendió.

