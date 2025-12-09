Naviferias en Penonomé: Cerca de 7 mil personas acudieron a comprar la caja navideña y el jamón

Las Naviferias, organizadas por el IMA, buscan ofrecer a la población productos de temporada a precios accesibles. Durante la actividad, los asistentes adquieren la caja navideña, la cual mantiene un costo de $15 y se distribuye en 132 puntos a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Atención ágil y sin filas. Así lo destacó el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, al informar que al menos 7,000 personas ya habían sido atendidas pasadas las 4:35 a.m. de este martes 9 de diciembre, durante la Naviferia que se desarrolla en el hangar del IMA ubicado en Llano Marín, distrito de Penonomé.

La rapidez en el proceso ha permitido que los compradores ingresen, realicen su compra y se retiren sin demoras, según explicó el funcionario. Las Naviferias continúan realizándose en distintos puntos del país, tras haber iniciado simultáneamente el pasado 2 de diciembre en Chiriquí, Herrera y Los Santos, y este martes en la provincia de Coclé.

Consultado por TVN Noticias, Murillo detalló que desde la madrugada el equipo se activó para garantizar un proceso fluido: “Empezamos a las 3:24 de la mañana y ya entre 4:45 y 4:50 no teníamos filas. La gente llega, compra y se va. Eso agiliza todo”. Añadió que el éxito de la jornada se debe al trabajo operativo coordinado entre colaboradores del IMA y miembros de las juntas técnicas. Manifestó que el consumidor y el área industrial está feliz porque llega con su mercancía, la vende rápido y termina su proceso.

Murillo también destacó que la Naviferia está dirigida a los hogares, no a personas de manera individual, debido a que la demanda debe cubrir las necesidades familiares: "Esto no es un programa que se maneja por persona, es un programa que se maneja por hogar. En hogares viven seis, cinco personas. Lógicamente, probablemente hay gente que viene; dos o tres del mismo hogar. Para mí, eso no es moralmente aceptable, pero sí se puede. Pero sí entendamos algo, esto es finito, esto tiene un punto y tiene un techo que no puedes pasar".

Sobre las críticas que han circulado, el director aclaró que se ha distribuido una cantidad suficiente de jamones en todas las localidades. Explicó que, en su momento, se llevaron cerca de 3,300 jamones a La Pintada, casi 10% más de las viviendas que tiene el distrito. Sin embargo, reveló que en Antón y La Pintada llegaron buses de otros lugares, pero aquí hay mercancía suficiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a conductores a bajar la velocidad en el área, debido al movimiento de personas caminando cerca de la vía Interamericana. La jornada continúa durante el día y el flujo se mantiene ágil y controlado.

¿Qué son las Naviferias?

Las Naviferias, organizadas por el IMA, buscan ofrecer a la población productos de temporada a precios accesibles. Durante la actividad, los asistentes adquieren la caja navideña, la cual mantiene un costo de $15 y se distribuye en 132 puntos a nivel nacional.

La entidad recordó a la ciudadanía que, para realizar sus compras, es necesario presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable. Esta caja incluye cinco productos:

Un jamón picnic

Una bolsa de cinco libras de arroz

Una botella de aceite o una lata de piña

Una libra de azúcar

Una lata de guandú

Con información de Nathali Reyes