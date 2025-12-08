Tiendas del IMA operarán con horarios especiales por Naviferias, ¿Cuáles serán?

Según informó la entidad, entre el 9 y el 12 de diciembre, las tiendas del país operarán con horario especial.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció ajustes en la atención al público en sus tiendas permanentes a nivel nacional, debido a la realización de las Naviferias, eventos que concentran personal y logística durante esta temporada.

Según informó la entidad, entre el 9 y el 12 de diciembre, las tiendas del país operarán con horario especial de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., con la excepción de la sede ubicada en Penonomé, provincia de Coclé, que abrirá el 12 de diciembre.

El IMA indicó que el resto de los establecimientos permanecerán cerrados durante ese periodo, debido a la reducción temporal del personal que se encuentra asignado a las actividades de las Naviferias. La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y comunicó que la programación del 15 al 19 de diciembre será anunciada próximamente.

Por otra parte, si eres de Chiriquí, para el miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo la última Naviferia en la provincia, en los terrenos de la Feria de San José en David. El IMA recordó a los ciudadanos que deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras. Las autoridades estiman que, al cierre del programa, se habrán vendido más de 60,000 bolsas navideñas con sus respectivos jamones en toda la provincia de Chiriquí.

¿Qué son las Naviferias?

Las tradicionales Naviferias del IMA comenzaron desde el pasado martes 2 de diciembre en tres provincias de forma simultánea: Chiriquí, Los Santos y Herrera. Estas jornadas buscan ofrecer productos de la temporada a precios accesibles para la población.

En dicha actividad, las personas podrán adquirir su caja navideña, la cual tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Esta caja incluye cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de cinco libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.