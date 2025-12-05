Naviferias: Última jornada en Chiriquí se realizará el 10 de diciembre. Conozca dónde será

La última Naviferia de Chiriquí se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en el distrito de David.

Los distritos de San Lorenzo, Remedios, San Félix y Tolé, en el Oriente de Chiriquí, fueron sede este fin de semana de las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que nuevamente registraron una amplia asistencia de residentes desde tempranas horas de la mañana.

Miles de familias aprovecharon la actividad para adquirir productos tradicionales de la temporada navideña, entre ellos las bolsas y jamones que cada año ofrece el programa.

“Ya nos estamos preparando y armando la logística para el último día, que es el 10 de diciembre, en el distrito de David. Hemos estado en todas las provincias e invitamos a las personas a que se acerquen temprano para adquirir su jamón”, señaló Luis Cerrud, director regional del IMA.

El miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo la última Naviferia de Chiriquí, en los terrenos de la Feria de San José en David. El IMA recordó a los ciudadanos que deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

La institución informó además que la caja navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Esta caja incluye cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de cinco libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

Las autoridades estiman que, al cierre del programa, se habrán vendido más de 60,000 bolsas navideñas con sus respectivos jamones en toda la provincia de Chiriquí.

Con información de Demetrio Ábrego