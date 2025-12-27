Extesorero de la Junta Comunal de David Cabecera queda bajo arresto domiciliario por peculado agravado

En esta diligencia judicial, el juez también legalizó las acciones que permitieron la aprehensión del imputado y admitió la formulación de cargos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, según lo expuesto por el Ministerio Público.

David, Chiriquí/Un juez de control de garantías en la provincia de Chiriquí ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario contra Giovanni Estrada, quien fungió como tesorero de la Junta Comunal de David cabecera, durante una audiencia realizada la noche de este sábado 27 de diciembre.

En esta diligencia judicial, el juez también legalizó las acciones que permitieron la aprehensión del imputado y admitió la formulación de cargos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Estrada, quien se entregó voluntariamente el viernes 26 a agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en David, compareció posteriormente a la audiencia de control de garantías.

Durante la sesión, su defensa sostuvo que no existieron irregularidades en el manejo de los fondos asignados a la junta comunal, argumentando que estos fueron administrados conforme a los protocolos y normativas vigentes.

“No tenemos nada que ocultar y por eso decidimos enfrentar este proceso, que busca aclarar las imprecisiones señaladas por el Ministerio Público”, señalaron representantes de la defensa durante la audiencia.

La decisión judicial fue apelada por el Ministerio Público, por lo que se programó una audiencia de apelación para el próximo 5 de enero, en la que se revisará la medida cautelar impuesta al exfuncionario.

Con información de Demetrio Ábrego