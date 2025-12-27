Feligreses participan en el cierre del Jubileo 2025 en la Catedral Metropolitana de Panamá

En su mensaje, el arzobispo hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad entre los panameños.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde tempranas horas de este sábado 27 de diciembre, una gran cantidad de feligreses se congregó en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, para participar en la misa de cierre del Jubileo 2025, una celebración especial para la Iglesia católica que marca el fin de un tiempo de gracia, reflexión y renovación espiritual.

Durante la jornada, muchos asistentes formaron largas filas para el sacramento de la confesión, como parte central de esta celebración jubilar. Entre quienes ofrecieron este servicio espiritual se encontraba el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien además presidió la eucaristía de clausura.

En su mensaje, el arzobispo hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad entre los panameños. Señaló la importancia de superar las divisiones y polarizaciones, y exhortó a la población a dialogar y escucharse mutuamente, especialmente ante los retos que enfrenta el país. “No podemos seguir en enfrentamientos entre panameños; necesitamos reconciliarnos y no ver al que piensa distinto como un enemigo”, expresó Ulloa.

El Año Jubilar es un período especial proclamado por la Iglesia católica, generalmente cada 25 años, aunque también puede ser convocado de manera extraordinaria. Durante este tiempo, los fieles son invitados a fortalecer su fe mediante la oración, la confesión, la caridad y la peregrinación, recibiendo indulgencias y renovando su compromiso espiritual. El Jubileo simboliza perdón, reconciliación y un nuevo comienzo para la comunidad cristiana.

La misa de cierre del Jubileo 2025 concluyó con un mensaje de esperanza, destacando que Dios sana y reconcilia los corazones heridos. A la celebración asistieron adultos mayores, familias completas y jóvenes, quienes aprovecharon el evento para compartir en comunidad y fortalecer los lazos familiares.

Tras finalizar la eucaristía, se observó un importante movimiento en la Plaza Catedral y en el Casco Antiguo, donde muchas personas aprovecharon la ocasión para realizar actividades turísticas y disfrutar del ambiente familiar, enmarcado por este significativo acontecimiento para la Iglesia católica en Panamá.

Con información de Yami Rivas