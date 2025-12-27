Los Santos se prepara para celebrar el Encuentro Folclórico del Canajagua y el tradicional Drama de los Reyes Magos

Se trata de una tradición con más de dos siglos de historia, considerada una de las pocas representaciones teatrales vivas de los Reyes Magos que aún se conservan en Panamá, lo que le confiere un alto valor patrimonial y cultural.

Macaracas, Los Santos/A partir del próximo viernes 2 de enero de 2026, el distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos, se convertirá nuevamente en el epicentro de una de las celebraciones culturales más antiguas y emblemáticas del país: el Encuentro Folclórico del Canajagua y el Drama en vivo de los Santos Reyes Magos, actividades que se extenderán hasta el 6 de enero.

Se trata de una tradición con más de 200 años de historia, considerada una de las pocas representaciones teatrales vivas de los Reyes Magos que aún se conservan en Panamá, lo que le confiere un alto valor patrimonial y cultural.

La celebración se desarrollará del 2 al 6 de enero e incluirá una variada agenda de actividades folclóricas, entre ellas el Encuentro Folclórico del Canajagua, la tradicional Junta de Enbarre, el reconocido concurso de acordeón “Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez”, así como un desfile folclórico por las principales calles de Macaracas.

Se espera una masiva asistencia de visitantes nacionales y extranjeros, atraídos por esta expresión cultural que se realiza a los pies del cerro Canajagua, uno de los puntos más altos de la provincia.

Agenda cultural

Carlos González Cortés, vicepresidente del Encuentro Folclórico del Canajagua y del Drama de los Santos Reyes Magos, detalló que el programa inicia el 2 de enero con el acto inaugural, presentaciones folclóricas y la coronación de la reina.

El 3 de enero se realizará la Junta de Embarre; el 4 de enero, el desfile de carretas con concursos tradicionales; y el 6 de enero se dará cierre a las festividades con el Drama en vivo de los Santos Reyes Magos, una puesta en escena que involucra a entre 45 y 50 artistas locales.

González Cortés resaltó que el drama cuenta este año con un impulso adicional gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, incluyendo la colaboración de la viceministra Arianne Benedetti, quien ha brindado respaldo en la producción y formación artística de los jóvenes participantes.

Manifestó que se busca preservar las costumbres y tradiciones, por lo que este evento representa una herencia cultural invaluable para Macaracas y para el país.

Con información de Eduardo Javier Vega