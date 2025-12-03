Naviferias del IMA: Conozca el calendario de venta de jamones y bolsas navideñas de la próxima semana
La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.
Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.
El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.
La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.
MARTES 9 DE DICIEMBRE
Coclé
- Tienda permanente del IMA en Penonomé
- Casa Comunal de Tambo, distrito de Penonomé
Veraguas
- Parque principal de Calobre cabecera
- Parque Central, en San Francisco cabecera
- Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
- Parque Central de Santa Fe
- Parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera
MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE
Colón
- Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur
- Mercado Público de San Juan
- Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista
Veraguas
- Parque centra de Las Palmas
- Cancha Multiuso Los Ruices
- Parque Central de Río de Jesús
- Terrenos de la Feria de Soná
- Cara Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco
Chiriquí
- Terrenos de la Feria de San José de David
Darién
- Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza
- Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en Meteti
- Terrenos de la Feria de Santa Fe
Bocas del Toro
- Terreno de la Feria de Rambala, en Chiriquí Grande
JUEVES 11 DE DICIEMBRE
Veraguas
- Parque Central de Atalaya cabecera
- Santiago Mall, distrito de Santiago
- Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera
Darién
- Cancha techada de La Palma
- Cancha de la Escuela del Real de Santa María
Bocas del Toro
• Cancha de Una Milla, Almirante