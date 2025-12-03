Naviferias del IMA: Conozca el calendario de venta de jamones y bolsas navideñas de la próxima semana

La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Naviferias del IMA
03 de diciembre 2025 - 16:28

Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

MARTES 9 DE DICIEMBRE

Coclé

  • Tienda permanente del IMA en Penonomé
  • Casa Comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

  • Parque principal de Calobre cabecera
  • Parque Central, en San Francisco cabecera
  • Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
  • Parque Central de Santa Fe
  • Parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE

Colón

  • Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur
  • Mercado Público de San Juan
  • Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista

Veraguas

  • Parque centra de Las Palmas
  • Cancha Multiuso Los Ruices
  • Parque Central de Río de Jesús
  • Terrenos de la Feria de Soná
  • Cara Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

  • Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

  • Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza
  • Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en Meteti
  • Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

  • Terreno de la Feria de Rambala, en Chiriquí Grande

JUEVES 11 DE DICIEMBRE

Veraguas

  • Parque Central de Atalaya cabecera
  • Santiago Mall, distrito de Santiago
  • Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

  • Cancha techada de La Palma
  • Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

• Cancha de Una Milla, Almirante

