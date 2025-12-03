Naviferias del IMA: Conozca el calendario de venta de jamones y bolsas navideñas de la próxima semana

La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

MARTES 9 DE DICIEMBRE

Coclé

Tienda permanente del IMA en Penonomé

Casa Comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

Parque principal de Calobre cabecera

Parque Central, en San Francisco cabecera

Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa

Parque Central de Santa Fe

Parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE

Colón

Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur

Mercado Público de San Juan

Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista

Veraguas

Parque centra de Las Palmas

Cancha Multiuso Los Ruices

Parque Central de Río de Jesús

Terrenos de la Feria de Soná

Cara Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza

Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en Meteti

Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

Terreno de la Feria de Rambala, en Chiriquí Grande

JUEVES 11 DE DICIEMBRE

Veraguas

Parque Central de Atalaya cabecera

Santiago Mall, distrito de Santiago

Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

Cancha techada de La Palma

Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

• Cancha de Una Milla, Almirante