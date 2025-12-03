Hospital de Mascotas es puesto en marcha con la primera palada, la apertura se proyecta para 2027

El presidente de la República, José Raúl Mulino, durante la ceremonia de primera palada del futuro hospital realizada este miércoles, destacó que Panamá contará por primera vez con un centro veterinario público de acceso masivo para consultas, tratamientos, cirugías y programas de prevención a bajo costo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para mediados de 2027 se tiene prevista la entrada en funcionamiento del futuro Hospital de Mascotas, una de sus principales promesas de campaña realizadas por el actual Gobierno.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, durante la ceremonia de primera palada del futuro hospital realizada este miércoles, destacó que Panamá contará por primera vez con un centro veterinario público de acceso masivo para consultas, tratamientos, cirugías y programas de prevención a bajo costo. Señaló que esta infraestructura busca atender una necesidad histórica, especialmente para familias que no pueden asumir los costos de la oferta privada.

Durante su intervención, Mulino mencionó la diversidad de animales domésticos que conviven en hogares panameños y la ausencia de un espacio público que concentre servicios veterinarios integrales. Según dijo, esta carencia ha contribuido al abandono de mascotas, sobre todo en hogares con limitaciones económicas.

El Hospital de Mascotas tendrá áreas de consulta, urgencias, hospitalización, cirugías, rehabilitación y jornadas permanentes de esterilización. Además, será un espacio de formación para estudiantes de medicina veterinaria, quienes podrán complementar su aprendizaje con prácticas en entornos reales y equipamiento moderno. De acuerdo con estimaciones oficiales, más de 181 mil mascotas en los distritos de Panamá y San Miguelito se beneficiarán directamente del proyecto.