Sorteo Mundial 2026 | FIFA anuncia elenco de artistas para este evento

Panamá/El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete convertirse en una de las ceremonias más espectaculares en la historia del torneo, combinando la emoción del fútbol con un despliegue artístico de talla mundial.

La FIFA confirmó un elenco estelar que estará presente este viernes 5 de diciembre, en el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., donde millones de aficionados seguirán en vivo la antesala del mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

La gala contará con la conducción de tres figuras de impacto global: la supermodelo y productora Heidi Klum, el actor y comediante Kevin Hart, y el actor y productor Danny Ramírez, quien añadirá un marcado sello hollywoodense al evento. La presencia de estos anfitriones confirma la intención de la FIFA de convertir el sorteo en un espectáculo de alcance planetario, en línea con la nueva era del torneo, que por primera vez reunirá a 48 selecciones.

Klum destacó la emoción de volver a presentar un sorteo mundialista tras su participación en el evento previo a Alemania 2006, señalando que el Mundial tiene la capacidad única de “unir al mundo”. Hart, una de las personalidades más influyentes del entretenimiento, aportará su energía característica, mientras que Ramírez, de raíces colombianas y mexicanas, expresó que vivir este momento en un torneo que se disputará en sus países de origen representa un “sueño hecho realidad”.

La ceremonia también tendrá un componente musical de primer nivel. El legendario tenor italiano Andrea Bocelli —con más de 90 millones de discos vendidos y una trayectoria marcada por actuaciones históricas en escenarios de élite mundial— encabezará la lista de artistas invitados. Lo acompañará el emblemático cantante británico Robbie Williams, uno de los artistas más exitosos de la era moderna, así como la versátil y premiada Nicole Scherzinger, voz principal del fenómeno global The Pussycat Dolls.

Una vez concluido el sorteo, la fiesta continuará con la icónica agrupación Village People, cuya interpretación de Y.M.C.A. promete encender al público presente con uno de los himnos más reconocidos de la cultura pop. El grupo, con más de 100 millones de discos vendidos, mantiene una vigencia extraordinaria y aportará un cierre vibrante a la jornada.

La FIFA anunció además que próximamente se revelarán los nombres de los presentadores encargados de conducir el procedimiento oficial del sorteo, un paso clave para definir la hoja de ruta hacia la cita mundialista de 2026.

Con un escenario histórico, un elenco de estrellas de talla internacional y la expectativa global por conocer el destino de las selecciones clasificadas, el sorteo final del Mundial 2026™ se perfila como un espectáculo inolvidable que marcará el inicio del camino hacia la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.

