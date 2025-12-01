Sorteo Mundial 2026 | Conoce los posibles rivales de la selección de Panamá

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 11:00 am.

Panamá/El esperado sorteo del Mundial 2026, que se disputará de manera tripartita en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca.

Para la Selección de Panamá, este evento marcará su segundo sorteo mundialista, un hito directamente ligado a su segunda clasificación a una Copa del Mundo, luego de su histórica participación en Rusia 2018.

Bajo la dirección del entrenador Thomas Christiansen, el equipo canalero continúa afinando detalles sin conocer aún a sus rivales, pero con una convicción clara: competir sin complejos ante cualquier potencia que aparezca en su camino. El propio seleccionador lo dejó claro en declaraciones a AFP:

“Queremos poner nuestro sello, el legado y competir. El equipo está capacitado, ha madurado tanto que ahora ya no nos escondemos ante nadie. Queremos competir de tú a tú a cualquier selección, ahora hay que demostrarlo”.

Estas palabras reflejan el estado de confianza, madurez y ambición que vive el conjunto panameño.

El sorteo se realizará en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos, y podrá verse a través de TVMAX este viernes 5 de diciembre, con una transmisión que inicia desde las 9:30 a.m.. Será un evento clave para conocer el camino que Panamá deberá recorrer en una Copa del Mundo que, por primera vez, contará con 48 selecciones.

Actualmente, la selección canalera figura en el bombo 3, según la clasificación mundial de la FIFA actualizada el pasado 19 de noviembre. Los equipos han sido distribuidos en cuatro bombos, y los posibles rivales del combinado nacional se encuentran ubicados en los bombos 1, 2 y 4.

Bombo 1 (cabezas de serie): México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia , Escocia , Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao, dos clasificados del repechaje intercontinental y cuatro provenientes del repechaje europeo.

La expectativa crece: Panamá, la única selección centroamericana rumbo al 2026

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, la expectativa crece en todo el país. Panamá llegará al Mundial 2026 como la única selección de Centroamérica, un logro que reafirma el progreso sostenido del fútbol panameño y el compromiso de esta generación de jugadores.

La misión ahora es clara: competir, sorprender y avanzar más lejos que en el Mundial 2018, donde el sueño terminó en fase de grupos. Hoy, con un equipo más maduro, un proceso consolidado y un técnico que insiste en competir de “tú a tú”, la ilusión se renueva.

Panamá se prepara para conocer su destino mundialista, consciente de que cada rival será un desafío, pero también una oportunidad para demostrar al mundo que el fútbol canalero está listo para escribir un capítulo aún más grande en el Mundial 2026.

