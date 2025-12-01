Luis Mejía | Así celebró el panameño su título en Uruguay

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 11:00 am.

Panamá/En una final que paralizó a todo Uruguay, el Club Nacional de Football se consagró campeón del fútbol uruguayo, alcanzando su título número 50 tras vencer a Peñarol en una apasionante definición.

Pero entre los héroes de esta gesta histórica, un nombre destacó con fuerza propia: el del panameño Luis “Manotas” Mejía, quien se consolidó como el guardameta estelar del Bolso durante toda la temporada, aportando seguridad, reflejos y experiencia en momentos decisivos.

La final estuvo marcada por la tensión y el dramatismo. En la ida, un vibrante 2-2 dejó la serie abierta, luego de que Nacional desperdiciara una ventaja de 2-0 ante la reacción del equipo dirigido por Diego Aguirre. La vuelta, disputada ante un Estadio Centenario repleto, terminó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Fue en el tiempo extra cuando apareció el nigeriano Ebere, quien marcó el 1-0 que desató la euforia tricolor y selló una campaña inolvidable.

Para el plantel campeón, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) entregará un premio económico de un millón de dólares, en reconocimiento a una temporada que quedará en la memoria de los hinchas.

El aporte de Luis “Manotas” Mejía, pieza clave bajo los tres palos

El panameño Luis Mejía, reconocido internacionalmente por su solidez, fue determinante en el camino al título. En partidos de liga, el istmeño defendió el arco tricolor en 32 compromisos, registrando un 63.3% de disparos salvados y mostrando su habitual temple en duelos de alta presión. Además, solo recibió una tarjeta amarilla en todo el campeonato, reflejo de su disciplina y correcto posicionamiento.

Su aporte también se extendió al plano internacional. En Copa Libertadores, el guardameta panameño acumuló 6 partidos con un 68.8% de disparos salvados, números que subrayan su rendimiento en la élite continental. En tanto, en competencias de copa locales, jugó un partido, manteniendo un notable 75% de efectividad ante los remates recibidos.

Gracias a ese nivel, Mejía se consolidó como uno de los grandes responsables de la estabilidad defensiva de Nacional, siendo clave para sostener resultados cerrados y responder en momentos críticos de la temporada. Su actuación fue ampliamente reconocida por la afición tricolor, que lo ha adoptado como uno de los referentes del equipo.

Las palabras de Luis “Manotas” Mejía tras consagrarse campeón con Nacional

Al finalizar la histórica conquista del título número 50 de Nacional, el guardameta panameño Luis “Manotas” Mejía compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, cargado de emoción y orgullo, reflejando el significado personal y profesional que tuvo esta temporada para él.

“Merecíamos cerrar el año campeones, después de todos los momentos que nos tocó pasar, y con mi selección clasificada al Mundial”, expresó Mejía, destacando no solo el esfuerzo colectivo del plantel tricolor, sino también el gran momento que vive a nivel internacional con la Selección de Panamá, recientemente clasificada a la Copa del Mundo.

El arquero también dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo han acompañado en este proceso:

“Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en este tiempo, apoyando en cada momento”, señaló, reconociendo el respaldo constante de la hinchada, el cuerpo técnico y su entorno personal.

Finalmente, Mejía reafirmó su compromiso y orgullo por los colores que defiende:

“Es un orgullo enorme defender el arco de Nacional y ser parte de la selección de mi país”, aseguró el panameño, quien fue una de las figuras más sólidas del Bolso durante toda la temporada.

Con estas declaraciones, Luis “Manotas” Mejía cerró un año inolvidable, donde su protagonismo bajo los tres palos fue clave en la conquista del campeonato uruguayo y en el impulso anímico rumbo al Mundial con Panamá.

El camino del campeón

La estructura de la Liga Uruguaya se compone de tres torneos: Apertura, Intermedio y Clausura. En esta temporada, Liverpool ganó el Apertura, mientras que Peñarol se quedó con el Intermedio y el Clausura. Esto derivó en una semifinal entre Liverpool y el Manya, donde los aurinegros vencieron 2-1 y consiguieron su boleto a la final.

Nacional, por su parte, llegó directamente a la definición por ser líder de la tabla anual, mérito que reflejó una campaña regular, competitiva y sostenida, con Mejía como figura en la portería.

Finalmente, el Bolso coronó su esfuerzo con un triunfo histórico ante su eterno rival, celebrando su estrella número 50 y escribiendo un nuevo capítulo dorado en el fútbol uruguayo.