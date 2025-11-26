Mundial 2026 | Arranca la tercera fase de venta de boletos, todo lo que deben saber los aficionados

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 10:00 am.

Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa generando una expectativa sin precedentes en todo el planeta, y así lo demuestra el anuncio oficial de la tercera fase de venta de boletos, que iniciará el 11 de diciembre y marcará un nuevo capítulo en el proceso de adquisición de entradas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta la fecha, la demanda ha sido abrumadora. Entre el sorteo anticipado y las dos fases iniciales, los aficionados de más de 200 países y territorios agotaron casi todo el inventario disponible, dejando las ventas acumuladas muy cerca de los dos millones de boletos. Esta cifra refleja el enorme interés que ha despertado el que será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, tres naciones anfitrionas y un calendario de partidos que promete ser inolvidable.

La tercera fase, basada en un sorteo aleatorio, estará abierta del 11 de diciembre a las 11:00 h ET (17:00 h CET) hasta el 13 de enero de 2026. Durante este periodo, los aficionados podrán registrarse a través de FIFA.com/tickets para participar en el sorteo que asignará boletos para encuentros individuales. El momento en que se realice la inscripción no influirá en las probabilidades de ser seleccionado, lo que brinda igualdad de oportunidades a todos los participantes.

El inicio de esta fase coincide con un momento clave: el sorteo final del Mundial, que se celebrará el 5 de diciembre. Una vez definidos los grupos y los cruces, los hinchas podrán solicitar boletos sabiendo exactamente qué equipos jugarán y en qué ciudades. Esta será la primera ocasión en la que los seguidores podrán elegir partidos específicos basados en los emparejamientos oficiales.

Los aficionados que ya posean un FIFA ID deberán iniciar sesión y registrarse nuevamente, mientras que quienes no cuenten con uno podrán crear su cuenta antes de completar el proceso. La plataforma permitirá seleccionar partidos, categorías y cantidad de boletos, siempre respetando las restricciones por unidad familiar. En febrero se cobrarán automáticamente los boletos a todos aquellos cuyas solicitudes sean aprobadas parcial o totalmente.

A nivel global, los países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— lideran la lista de adquisición de boletos hasta el momento. Les siguen aficionados de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia, mostrando que el entusiasmo por la fiesta mundialista cruza todos los continentes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el avance en el proceso y envió un mensaje para las selecciones que aún disputan la clasificación: “El Mundial ha generado un interés enorme en todo el planeta”. Por su parte, Heimo Schirgi, director de Operaciones del torneo, recordó que ya falta menos de 200 días para el partido inaugural en Ciudad de México.

Además del sorteo, los seguidores también podrán adquirir paquetes de hospitality, disponibles en FIFA.com/hospitality, que ofrecen experiencias premium, boletos garantizados y servicios exclusivos.

La FIFA insiste en que los boletos deben adquirirse únicamente a través de FIFA.com/tickets, ya que las entradas de canales no oficiales podrían no ser válidas. También se recuerda que los boletos no garantizan la entrada a los países sede; por ello, los aficionados deben informarse sobre los requisitos migratorios de Canadá, México y Estados Unidos, y gestionar sus visas con antelación.

Para más información, preguntas frecuentes y documentos legales, los interesados deben consultar la sección oficial en FIFA.com/tickets. Solo podrán participar personas mayores de 18 años.

Con esta tercera fase en marcha, el camino hacia el Mundial 2026 entra en su recta final, impulsado por una demanda global que promete estadios llenos y una fiesta futbolística histórica.

Con información de FIFA.

