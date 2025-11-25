Panamá/A una semana de un momento histórico para Panamá, te presentamos el trailer largo de “SI SE PUDO”, un documental único, que te llevara a recordar los momentos más felices y los más difíciles de nuestra clasificación al mundial con una narrativa entrelaza entre jugadores, periodista y fanáticos.

Conocerás el verdadero valor del esfuerzo y trabajo en equipo desde todos los puntos de vistas.

Estreno 2026, una producción de Lucky 13 Films y TVMAX bajo la dirección del cineasta panameño Alberto Serra.