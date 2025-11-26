Thomas Christiansen: “Panamá alcanzó su sueño mundialista gracias al trabajo, la unión y el sacrificio de todos”

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 10:00 am.

Panamá/El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram tras lograr la histórica clasificación al Mundial 2026, la segunda en la historia del fútbol panameño.

El entrenador destacó el largo camino recorrido por el equipo y la importancia del trabajo colectivo que permitió alcanzar este objetivo.

“Son muchos los momentos increíbles que hemos vivido durante estos últimos años. No tengo suficientes palabras para agradecer a la Federación por darme la oportunidad de guiar a esta selección y a los diferentes departamentos por ofrecer siempre su mejor versión, apoyándonos para que estuviéramos en las mejores condiciones”, escribió Christiansen en su publicación.

El estratega también dedicó un espacio para reconocer a uno de los pilares más importantes del proceso: la gente. “A la afición, por no dejar de creer y alentarnos cuando más lo necesitábamos”, expresó, valorando el respaldo que acompañó al equipo en cada etapa de las eliminatorias.

Christiansen destacó el crecimiento competitivo del equipo en los distintos torneos de la región. “Hemos crecido en la región. Hemos participado en Nations League, en Copas Oro, en Copa América y, en algunas de ellas, llegando a finales o pasando históricamente de ronda. Todo esto ha sido fruto de un trabajo constante para alcanzar la meta final: el Mundial 2026”.

El técnico también resaltó la evolución del grupo. “Me siento muy orgulloso del crecimiento de los jugadores en todos los ámbitos y de la unión del grupo. Es un placer trabajar con cada uno de ellos”.

En su mensaje, Christiansen dedicó unas líneas a quienes han estado a su lado desde el inicio del proceso. “Quiero hacer una mención especial a mi cuerpo técnico y a nuestras familias, por el gran sacrificio que han hecho y que, gracias a Dios, ha dado frutos. Ha sido un trabajo incansable y una dedicación que no puedo dejar de reconocer”.

Finalmente, el técnico cerró su publicación con un mensaje profundamente personal. “A mi familia, gracias, por compartir conmigo esta pasión, por tantas videollamadas para sentirnos cerca y, especialmente, a mi esposa, por guiarme, protegerme y sacar siempre lo mejor de mí”.

Con este mensaje, publicado en Instagram, Thomas Christiansen reafirmó la identidad, unidad y ambición que han llevado a Panamá a escribir nuevamente su nombre en la historia del fútbol mundial.

