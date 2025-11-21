Mundial 2026: Panamá y su clasificación; la estrategia detrás del logro

El sorteo del Mundial está programado para el próximo 5 de diciembre en Washington y la Federación Panameña de Fútbol se prepara con partidos amistosos en marzo y en las ventanas FIFA previas al torneo.

Ciudad de Panamá/La clasificación de Panamá al Mundial 2026 no fue un milagro, sino el resultado de un plan estratégico de seis años que priorizó la paciencia, la planificación y el relevo generacional. Así lo explicó en Noticias AM Miguel Zúñiga, secretario de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), quien destacó que el éxito se construyó desde las bases, con un enfoque claro: apostar por la juventud y confiar en un proceso a largo plazo.

Cuando la federación contrató al técnico Thomas Christiansen, el objetivo no fue el Mundial de Qatar 2022, sino el de 2026. Esa visión de mediano y largo plazo permitió realizar un cambio generacional necesario.

Se priorizó la formación de jugadores jóvenes en categorías sub-20 y sub-23, con torneos como el Maurice Revello como plataforma clave para identificar talentos que hoy son pilares de la selección nacional.

Zúñiga resaltó que el éxito también se debe a un equipo profesional dentro de la FPF, compuesto por especialistas en deporte que garantizan eficiencia en la gestión técnica y administrativa.

Los fondos

La federación cuenta con recursos principalmente privados —el 90% proviene de FIFA, CONCACAF, patrocinadores y derechos de televisión—, mientras que solo el 10% proviene del Estado. Estos fondos se invierten en su mayor parte en el fútbol base, considerado el verdadero motor del futuro del fútbol panameño.

Los fondos que reciba la selección por su participación en el Mundial 2026 se destinarán en un 50% a premios para jugadores y cuerpo técnico, y el otro 50% a la preparación y proyectos de infraestructura.

El secretario de la FPF indicó que no tienen claro qué cantidad de fondos recibirán por parte de la FIFA por su participación en el Mundial de 2026, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

Adaptación

Christiansen, quien enfrentó críticas en su inicio, logró adaptarse rápidamente al estilo de juego local y ganó la confianza de los jugadores. Su metodología, basada en la disciplina táctica y la identidad de juego, fue adoptada con rapidez por el plantel, lo que se reflejó en resultados desde los primeros partidos de la eliminatoria.

La selección de Panamá en la actualidad combina experiencia con juventud: jugadores veteranos aportan liderazgo, mientras que los nuevos aportan energía y proyección. Esta mezcla, según Zúñiga, es clave para competir en el Mundial, donde el objetivo es claro: pasar de ronda y dejar el nombre de Panamá en alto.

Estructuras

En materia de infraestructura, la FPF no tiene capacidad financiera para construir estadios, pero sí impulsa proyectos de alto rendimiento. Actualmente, se finaliza el Centro de Alto Rendimiento en Burunga (Arraiján), que estará operativo en un mes, y se mantienen otros espacios como el centro de entrenamiento en Peronomé.

Zúñiga enfatizó que el mantenimiento de las instalaciones existentes es tan importante como su construcción. Hoy, el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes ya es un referente, pero requiere inversión constante para garantizar su funcionamiento óptimo.

Con el sorteo del Mundial programado para el próximo 5 de diciembre en Washington, la FPF se prepara con partidos amistosos en marzo y en las ventanas FIFA previas al torneo.

“Tenemos presión, pero la abrazamos. Es un orgullo ser el único país centroamericano en el Mundial”, dijo Zúñiga.